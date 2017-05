Vijf schoonheidsexperten onder hetzelfde dak

Essen - Vijf experten in huid en beauty zitten samen onder een dak. Naast een waaier aan behandelingen is er ook een infopunt waar u met huidgelinkte vragen terecht kan.

Wie zin heeft aan een uurtje qualitytime en zich wil laten verwennen in een schoonheidssalon waar men alle troeven in huis heeft, kan vanaf morgen terecht in schoonheidsinstituut MADEmoiSELLE. Het schoonheidssalon is ontstaan door de samenvloeiing van de twee topinstituten Fifth Avenue en Divinus.

Zaakvoerders Candida Ruberto (39) en Aika Naguibova (29) hebben respectievelijk twintig en tien jaar ervaring. “We mogen dus gerust zeggen dat we redelijk wat expertise hebben”, zeggen de dames. “We zijn dan ook heel intensief met ons vak bezig en volgen de nieuwste trends op de voet. Alhoewel iedereen in ons team alle schoonheidtechnieken beheerst, heeft ieder toch zijn eigen specialisatie. Dat maakt ons zo uniek in de regio. Het maakt ons tot een alles-in-één schoonheidscentrum, inclusief workshops en infopunt. Ook op medisch gebied houden we onze klanten goed in de gaten. Wanneer we merken dat er zich onregelmatigheden op de huid voordoen, zullen we niet aarzelen om de cliënt daar attent op te maken en door te sturen naar een huidspecialist. Iedereen kan hier terecht met zijn vragen en we geven graag vrijblijvend ons advies.”

Ook op schoonheidsvlak is het instituut een open aanspreekpunt. “We volgen de laatste trends, zoals microblading, wimperextentions en wimperpermanent. Maar ook huidverbetering, huidvernieuwing, definitieve ontharing, afslanking, gelnagels, medische pedicure en make-up komen komen hier aan bod.”

De vijf experten in huid en beauty staan zaterdag klaar en maken u tijdens hun opendeurdag graag wegwijs in de allernieuwste schoonheidsbehandelingen en technieken. “Op vlak van huidverbetering wordt u bij ons geholpen op het hoogste niveau in deze regio”, zegt Candida Ruberto nog. “Want ook zonder onder het mes te gaan kan je er jonger uitzien. Wij verwachten u op zaterdag 6 mei van 10 tot 17u, Kerkeneind 3a in Essen.”