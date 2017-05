AZ Monica krijgt internationaal label toegekend

Deurne - Het Algemeen Ziekenhuis Monica krijgt de internationale accreditering van Joint Commission International (JCI) toegekend. JCI is een internationale organisatie die normen vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid.

HTijdens de week van 24 tot 28 april kreeg AZ Monica auditoren op bezoek die nagingen of het ziekenhuis voldoet aan de JCI-eisen.“Dit is voor ons een hele eer”, zegt algemeen directeur van AZ Monica Geert Smits. “We zetten ons al jaren in om te voldoen aan de JCI-normen. Dat we nu dit internationale JCI-kwaliteitslabel krijgen is heel fijn.”

De JCI-accreditering geldt voor alle diensten van AZ Monica op de campussen in Deurne en Antwerpen en de polikliniek in Linkeroever.