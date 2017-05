‘Familie’-actrice uit Zandhoven heeft eerste filmrol beet

Actrice Jasmijn Van Hoof uit Zandhoven, alias Stephanie ­Coppens uit de VTM-reeks Familie, heeft een eerste filmproject beet. Binnenkort is ze te zien in de Vlaamse filmproductie Kristal van Ellen Vander ­Heyden.

Het is niet bekend om welke rol het gaat. Van Hoof kapte een jaar geleden met haar rol in Familie om een wereldreis te kunnen maken met haar vriend. Sinds half december is ze terug in het land, en in februari stond ze weer op de set van Familie. Over twee weken duikt Stephanie terug op in het verhaal, en al snel komt het personage in een spannende verhaallijn terecht.