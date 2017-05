Cruciale dag voor Westerlo: degradatie naar 1B of toch behoud in 1A

Westerlo - Westerlo zal vandaag met meer dan gewone aandacht de zitting van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) rond de licentie van Moeskroen opvolgen.

De Henegouwers werden door de Licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) tot twee keer toe met lege handen naar huis gestuurd, maar hopen via het BAS alsnog een licentie als profclub te krijgen. Zo niet, dan volgt de degradatie naar de eerste amateurklasse en mag Westerlo zich opmaken voor een verlengd verblijf in 1A. De club liet zich eind vorige maand als derde belanghebbende partij toevoegen aan de zitting en mag vandaag zijn zegje ­komen doen. Ook Lommel United, dat bij een niet-toekenning van de licentie in 1B kan blijven voetballen, werd toegevoegd aan de zitting. Een definitieve uitspraak volgt ten laatste op 10 mei.

Bij Westerlo hopen ze alvast dat er heel snel duidelijkheid volgt - in de zitting rond het ­licentiedossier van Antwerp viel de uitspraak al de dag zelf. Na de sportieve degradatie zitten er verschillende dossiers immers muurvast. Zo is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van trainer Jacky Mathijssen en zijn gesprekken met de spelers on hold gezet. Elton Acolatse versierde inmiddels wel al een gratis transfer naar Club Brugge - bij degradatie was de speler vrij, maar als Westerlo in eerste klasse blijft, moet de landskampioen mogelijk toch nog een transfersom ophoesten. En dan zijn er ook nog de ­gesprekken met potentiële Chinese overnemers. Het mag duidelijk zijn dat er bij een toekomst in 1A of 1B een verschillend prijskaartje aan vast hangt.