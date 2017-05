Peter Mertens (PVDA): “Wij zijn geen excuustruus voor N-VA”

Bart De Wever is van mening dat het confederalisme niet meer veraf is, nu de PVDA-PTB van Peter Mertens en Raoul Hedebouw zo populair aan het worden is. Maar Mertens zegt dat zijn partij “geen excuustruus” wil zijn voor de N-VA als het gaat over het einde van België zoals we het nu kennen.

In een gesprek tijdens Het Journaal op de VRT zei N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij graag de politieke vader wil zijn van “de big bang”, waarin het Belgische systeem vastloopt en we naar een nieuw model moeten gaan. “Dan zou het confederalisme van start kunnen gaan”, aldus De Wever.

Eerder poneerde De Wever dat de Franstaligen op een dag zelf vragende partij zullen zijn om los van Vlaanderen hun eigen (meer linkse) koers te kunnen varen. In zowat alle commentaren werd dit als onrealistisch onthaald. “Maar ook het federalisme kende ooit geen voorstanders”, zegt De ­Wever. Leuven Vlaams – “plots was het daar” – was het breekpunt. Ook nu weer zal er volgens De Wever zo’n breekpunt komen. Hij ziet daarvoor ook al een concreet scenario: het succes van de extreemlinkse PTB, de Franstalige tak van de PVDA (die één partij vormen met één voorzitter, Peter Mertens, en als woordvoerder Luikenaar Raoul Hedebouw). Bart De Wever: “Als de Franstalige kiezer op communistische partijen als de PTB stemt en de PS wil niet zonder die partij in een regering stappen, dan hebben we een acuut probleem dat niet zonder gevolgen kan blijven.”

Versta: dan wordt een regeringsvorming onmogelijk.

Raoul Hedebouw zit thuis nog te herstellen van de messteek die maar nipt een slagader in zijn bil miste. Voorzitter Peter Mertens kan wel reageren: “Wij spelen niet de excuustruus voor de onkunde van De Wever. Als hij wil splitsen en scheuren, moet hij dat maar zeggen. Wij zijn een nationale partij, wij zijn voor herfederalisering en net als vier vijfde van alle Belgen zijn wij voor de eenheid van het land.”

Mertens noemt de eigen partij marxistisch, niet communistisch. “Wij staan voor een modern ­marxisme van de 21ste eeuw. Ik vermoed dat de Vlaams-nationalisten ook niet terugwillen naar ­Joris Van Severen (de extreemrechtse leider uit de jaren dertig, red.).”