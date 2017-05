Antwerp zet kampioenenviering in de kijker: “Wij zén terug”

Deurne -

Royal Antwerp FC kreeg woensdag van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te horen dat het volgend seizoen mag aantreden in de hoogste voetbalklasse. Omdat de Great Old ongeveer een maand moest wachten na hun effectieve kampioenenviering, heeft RAFC.TV pas donderdagochtend hun aftermovie van het evenement kunnen lossen. In de video is onder meer te zien hoe de tenoren zich naar ’t Schoon Verdiep begeven en hoe de fans het feestje verderzetten aan het Bosuilstadion.