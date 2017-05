Kempens Landschap plant opnieuw maïsdoolhof aan Ter Speelbergen

Putte / Heist-op-den-Berg - vzw Kempens Landschap zaait al voor de vijfde keer een maïsdoolhof in langs de Peredreef, op de grens van Beerzel (Putte) en Heist-op-den-Berg. De vorige editie in 2015 en lokte toen 8.500 bezoekers.

Een landmeter ging donderdag aan de slag om het patroon uit te zetten voor zes hectaren verdwaalpret. Maar liefst 1.200 bamboestokjes waren er nodig om het parcours uit te stippelen op het veld ter hoogte van domein Ter Speelbergen. De maïs heeft nu nog vier maanden tijd om te groeien. In augustus en september kan er dan naar hartenlust verloren worden gelopen.Het exacte ontwerp van het doolhof blijft voorlopig nog een geheim. De twintigste verjaardag van Kempens Landschap dit jaar leverde wel inspiratie.

“Niet lang nadat bezoekers de maïs intrekken, komen ze terecht in een lange en brede gang. Van daaruit vertrekken twintig andere gangen, maar welke is de juiste?", licht covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Peter Bellens een tipje van de sluier op. Het openingsfeest op 15 augustus zal geheel in het teken staan van de jubilerende landschapsvereniging. Voor jong en oud wordt dan heel wat extra en gratis animatie voorzien. Net als bij de vorige edities, zetten ook nu de gemeenten Putte en Heist-op-den-Berg weer de schouders mee onder het initiatief.