Harmonie KKJW Larum concerteert op 20 mei 2017 met Gunther Neefs

Geel - Dirigent Luc Sluyts heeft, samen met de harmonie KKJW Larum , de uitdaging aangenomen om met Gunther Neefs een swingend concert te verzorgen.

Gunther Neefs begon zijn carrière als percussionist bij een bigband. Al snel stond hij zelf achter de microfoon. De warmste stem van Vlaanderen staat 25 jaar op de planken. Het moment om terug te grijpen naar zijn grote liefde: een podium vol muzikanten.

Op zaterdag 20 mei 2017 zal Gunther met de Koninklijke Harmonie Koninklijke Jonge Wacht Geel-Larum een stijlvolle reis maken doorheen de bonte wereld van de swing.

Ain't that a kick in the head , The Lady is a Tramp, Straighten up and fly right, New York, New York, My way, Bad Leroy Brown, I’ve got you under my skin… brengen Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr … weer tot leven in de concertzaal!

Guy De Pré deelt zijn onmetelijke kennis over The Rat Pack en alom gekende crooners op onnavolgbare wijze met het publiek. Een verhaal vol verrassende anekdotes.

In het eerste deel zal de harmonie jullie verwelkomen met swingende, herkenbare, leuke melodieën. De presentatie is in handen van Frans Kuypers en Jef Schauwaers.

Harmonie KKJW Larum hoopt op een ruime opkomst om alzo onze muzikanten, welke tot het uiterste zullen gaan, een hart onder de riem te steken.



Kaarten en inlichtingen via CC de Werft in Geel op het nummer 014-56.66.66.