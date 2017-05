Vrijdag start de Diamond League: Meteen duel Schippers-Thompson in Doha

Vrijdagavond staat in het Qatarese Doha de eerste van veertien Diamond League atletiekmeetings op het programma. Enkele duels, zoals de confrontatie tussen Dafne Schippers en olympisch kampioene Elaine Thompson, beloven meteen vuurwerk.

Om de Diamond League aantrekkelijker te maken, besliste de internationale atletiekfederatie IAAF om het format grondig te hervormen. Tot vorig seizoen werd gewoon de optelsom van alle wedstrijden gemaakt om een winnaar aan te duiden, vanaf dit seizoen moeten de atleten in de eerste twaalf manches punten sprokkelen om zich voor de finale de plaatsen. De finales vinden voor de helft van de proeven in Zürich plaats, voor de andere helft in Brussel. In die finales is alles van nul te herdoen, en gaat het prijzengeld naar de dagwinnaars.

Foto: AFP

In Doha staan meteen enkele aantrekkelijke sprintduels op het menu. In de 100 meter bij de mannen nemen met Justin Gatlin en Andre De Grasse de nummers twee en drie van de Spelen in Rio het tegen mekaar op. De 200 meter bij de vrouwen wordt een kans op revanche voor Dafne Schippers. Zij wil haar Jamaicaanse concurrente Elaine Thompson, die haar van olympisch goud hield in Rio, het nakijken geven. Ook verschillende andere olympische kampioenen geven present. Zo komt in de 800 meter de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya aan de start. Ze krijgt onder meer tegenstand van de Ethiopische Genzebe Dibaba. De wereldrecordhoudster op de 1.500 meter debuteert op de 800 meter. In het hoogspringen moet lokale ster Mutaz Barshim, zilveren medaillewinnaar in Rio en met zijn 2m43 de nummer twee aller tijden, het publiek verwarmen.

Het internationale programma van de meeting in Doha begint om 17u00 Belgische tijd.

Kalender Diamond League:

5 mei: Doha

13 mei: Shanghai

26/27 mei: Eugene

8 juni: Rome

15 juni: Oslo

18 juni: Stockholm

1 juli: Parijs

6 juli: Lausanne

9 juli: Londen

16 juli: Rabat

21 juli: Monaco

20 augustus: Birmingham

24 augustus: Zürich

1 september: Brussel (Memorial Van Damme)