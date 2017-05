C&A lanceert 100% organische T-shirts

Antwerpen -

Een T-shirt dat je gewoon op de composthoop gooit als je het niet meer wil dragen. Vanaf begin juni ligt het in de winkels van C&A. Het T-shirt is 100 procent organisch en het wordt bovendien op een milieuvriendelijke wijze geproduceerd, zonder schadelijke chemicaliën. C&A wil met de lancering van dit T-shirt aantonen dat de mode-industrie zich kan omvormen tot een zogenaamde circulaire industrie waarin alles gerecycleerd wordt. Het T-shirt dat vandaag in Antwerpen werd gelanceerd is het allereerste in zijn soort...