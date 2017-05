Zo wordt nieuwe parking Bruul in Mechelen uitgegraven met ingenieuze techniek

Mechelen - Tegen de eindejaarsperiode moet de eerste verdieping van parking Bruul gebruiksklaar zijn, goed voor 171 parkeerplaatsen. Op dat moment is een andere aannemer al druk bezig om de nieuwe wegen en de groene zone aan te leggen. “Dat is mogelijk dankzij de Stross-techniek”, zegt ingenieur Jens Piedfort van aannemer Van Laere.

In het voorjaar van 2018 moeten de twee verdiepingen van de nieuwe parkeergarage met in totaal 350 plaatsen volledig toegankelijk zijn. Tien jaar was er al sprake van een parking voor de Bruul, de belangrijkste ...