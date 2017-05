Politie ontdekt cannabisplantage aan overkant van basisschool

Mechelen - Speurders zijn gisteren binnengevallen in een woning in de Sint-Jan-Berchmansstraat. Daar werd een grote cannabisplantage ontdekt.

De politie viel gisterenvoormiddag binnen in een pand dat tegenover de Sint-Jan-Berchmansschool is gelegen. Op het ogenblik van de inval was er niemand in het gebouw aanwezig. “De rechercheurs hebben er een omvangrijke cannabisplantage ontdekt. Het ging om 878 oogstklare plantjes. Die waren verdeeld over vier kweekkamers”, bevestigt Lieselotte Claessens van het parket het nieuws. “Het ging om een professioneel uitgeruste plantage. Er werd onder meer gebruikgemaakt van luchtfilters om te vermijden dat omwonenden of voorbijgangers de typische cannabisgeur zouden waarnemen. En de elektriciteit werd illegaal afgetapt.”

Bij de inval werden ook vloeibare meststoffen en groeistimuli aangetroffen.

Hoelang de cannabisplantage al in het gebouw stond en hoeveel keer er al werd geoogst is voorlopig nog niet duidelijk.

De woning zelf was onbewoond en er stonden ook geen personen ingeschreven. De politie zet haar onderzoek naar de cannabisplantage de komende dagen verder.

De plantjes zullen vernietigd worden bij een gespecialiseerde firma.