Parkeren aan Den Hamer aan banden gelegd

Aartselaar - De parking van Den Hamer mag nog maar beperkt gebruikt worden. Eerdere afspraken met de buren werden niet nagekomen, waardoor iedereen die deze parking niet nodig heeft nu de auto op de parking van het CC moet stallen.

Den Hamer in de Della Faillelaan startte ooit als bejaardenchalet. Ze ligt achteraan de tuin van woningen waarlangs de toegang ernaartoe werd aangelegd. Aan de toenmalige buren werd in de jaren zeventig beloofd dat ze twee namiddagen in de week zou gebruikt worden en dus beperkt voor burenhinder kon zorgen. In de afspraak met de buren stond wel dat de parking alleen overdag en in de week mocht gebruikt worden.