Lierse neemt flankaanvaller over van Cercle Brugge

Lier - Lierse heeft na Laurent Megan en Pierre Bourdin een derde voetballer kunnen strikken voor het volgende seizoen. De 27-jarige flankaanvaller Ivan Yagan komt transfervrij over van Cercle Brugge en ondertekende donderdag een contract voor drie seizoenen.

Yagan was de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde bij de Bruggelingen, waar hij 24 keer de doelnetten deed trillen in 68 wedstrijden. De Belg begon zijn profcarrière in 2008 bij WS Woluwe. Na twee seizoenen zocht hij andere oorden op bij respectievelijk Sporting Lokeren en Charleroi, waarna hij terugkeerde op het oude nest. In 2013 vatte hij het seizoen aan bij KSK Heist. Een jaar later kwam hij aan de bak bij Racing Mechelen, waar hij in het tussenseizoen tekende bij STVV.

“Concurrentie maakt me sterker”

“Ik ben heel tevreden dat ik bij Lierse kan tekenen”, zegt Yagan op de webstek van de Pallieters. “Zij toonden al enige tijd interesse in mij en ik ben dan ook blij dat we vandaag de onderhandelingen positief hebben kunnen afronden. Er waren nog wat andere gegadigde clubs, maar Lierse sprong er met zijn project en sportieve ambities tussenuit. De concurrentie is hier best wel groot maar dat zal me alleen maar sterker maken.”

“Lierse lijkt me een hele aardige club en ik ken hier ook al wat spelers, Bourdin was mijn ploegmaat bij Cercle en met Vanhamel speelde ik nog samen bij de jeugd van Anderlecht. Daarnaast speelde ik toch al een tiental matchen tegen Lierse, zowel met Heist als met Cercle, en was ik altijd al gecharmeerd van hun manier van spelen. Ik hoop daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen en volgend seizoen met deze club voor de prijzen te kunnen spelen.”

Contractverlenging Vinck

Het clubbestuur zat ook samen met zijn 21-jarige rechtsback Jonas Vinck om zijn contract te verlengen tot 2020, met een jaar optie. Vinck kwam in de zomer van 2016 over van VW Hamme en knokte zich al snel tot titularis in de basisopstelling. Ondanks de interesse van andere clubs blijft de rechtsback nu bij Lierse.

“Ik ben enorm opgetogen en wil de club bedanken voor het vertrouwen in mij”, vertelt Vinck. “Lierse is de club die me de kans gaf op het hoogste niveau, dus ik vond het ook een logische beslissing om hier te blijven en mij voor langer te binden. Het is het afgelopen jaar heel snel gegaan voor mij. Uiteindelijk kwam ik uit de lagere reeksen en heb ik hard moeten werken om mij aan te passen aan de wedstrijden op het profniveau. Maar ik kan wel met een tevreden gevoel terugblikken op het voorbije seizoen. Ik werd al snel titularis en ik speelde op twee matchen na elke wedstrijd. Volgend seizoen is het aan mij om te bevestigen en te tonen dat ik samen met de ploeg verdere stappen kan zetten.“