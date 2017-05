Politie zoekt goudschat die tijdens oorlog van trein viel en zeventig jaar later aanleiding was voor familiedrama

De Franse politie zoekt in de belastingparadijzen Andorra en Monaco naar een goudschat die in de Tweede Wereldoorlog van een trein viel en die zoveel jaren later het motief zou geweest zijn voor een viervoudige moord. Pascal Troadec, de zoon van de man die de staven destijds vond, en zijn gezin zijn koelbloedig vermoord door een schoonbroer die het op de buit gemunt had.

De Franse speurders gaan op rogatoire commissie naar Andorra en Monaco om daar te zoeken naar het fortuin dat aanleiding gaf voor het drama. Al is men er nog altijd niet helemaal van overtuigd of de schat wel echt bestaat en het geen legende is zoals het monster van Loch Ness. Historici beweren van wel. Maar Renée, de moeder van Pascal Troadec, is formeel. De schat bestaat volgens haar wel degelijk, zo heeft ze al meermaals verklaard tegenover de speurders.

De vrouw is er het hart van in dat het goud nu, meer dan zeventig jaar later, haar gezin heeft kapotgemaakt. Haar dochter en schoonzoon zitten in de cel, haar zoon, schoondochter en twee kleinkinderen zijn dood.

Goudtransport

Toen de Duitsers in 1940 Frankrijk binnenvielen, besloot de Nationale Bank de Franse goudvoorraad uit Parijs weg te halen en te vervoeren naar veiliger oorden. Tussen 30 mei en 14 juni 1940 werd er 736 ton goud per trein naar Brest in Bretagne overgebracht. Tijdens dat transport zou er een pakket met 50 kilo goud van een trein zijn gevallen en belandde het in het water.

De vader van Pascal Troadec zou die schat gevonden hebben toen hij als een soort klusjesman een oud huis in Brest opknapte. Hij zou het goud in zijn garage bewaard hebben. Na zijn dood zou zoon Pascal, die op de hoogte was, het in veiligheid hebben gebracht in kluizen bij verschillende banken in Andorra en Monaco.

Erfenisruzie

Hubert Caouissin, de man van Pascals zus Lydie, was op de hoogte en eiste zijn deel van de koek op. Tussen de twee heeft het nooit goed geklikt. Hubert vond dat zijn vrouw evenveel recht had op de gouderfenis dan Pascal. Maar die weigerde te delen en had een domein op het oog in de buurt van Perpignan dat hij wilde kopen. Toen Pascal bleef weigeren Lydie haar deel te geven, werd het voor Hubert een echte obsessie. Hij volgde zijn schoonbroer overal en luisterde het gezin af in de hoop zo te weten te komen waar het goud lag. Uiteindelijk brak hij op een avond in en sloeg Pascal dood met een koevoet. Daarna ondergingen zijn schoonzus Brigitte en hun kinderen Sébastien en Charlotte hetzelfde lot.

Caouissin heeft gedetailleerde bekentenissen afgelegd. Zijn vrouw Lydie is medeplichtig aan moord, maar houdt vol dat ze enkel hielp bij het laten verdwijnen van de lichamen.