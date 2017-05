Belgian Bullet zegt bobsleeën voorlopig vaarwel

Brussel - Lien De Decker (23) behoort niet langer tot de Belgian Bullets. Na vijf jaar zegt ze het bobsleeën voorlopig vaarwel, zo meldt De Decker donderdag op haar blog.

“Dit is waarschijnlijk één van de zwaarste en meest intense beslissingen die ik heb genomen in mijn leven. Bobsleeën heeft vijf jaar mijn leven bepaald, ik stond ermee op en ging ermee slapen”, zo klinkt het. “Geen dag ging voorbij of ik was met bobslee bezig, en met heel veel plezier en motivatie, zonder na te denken over wat ik ervoor opgaf. Ik dacht enkel aan de return die ik ervoor kreeg. Dit heeft zijn tol geëist, mentaal is het momenteel op, topsport gecombineerd met studies aan de unief hebben veel van mij gevraagd op mentaal vlak en de mentale frisheid is wat zoek. Na deze vijf mooie jaren had ik dan ook het gevoel dat ik dit hoofdstuk, misschien voor even, moest afsluiten...”

“Ik heb zoveel plezier gehad en dingen kunnen meemaken waarvan ik nooit had gedacht ze ooit te kunnen doen. Het heeft mij op zoveel manieren gevormd en gemaakt tot de persoon die ik nu ben, het was een geweldige leerschool en ik ben trots op wat ik verwezenlijkt heb. Bedankt iedereen die mij gesteund heeft in de afgelopen jaren en misschien keer ik wel terug na een sabbatjaartje, time will tell.”

De Decker was sinds 2012 lid van het Belgische bobsleeteam, eerst als remster en later als pilote. In de Europe Cup behaalde ze enkele toptiennoteringen. Op de WK’s voor junioren van 2015 en 2016 eindigde ze telkens op de achtste plaats. Vorig jaar werd ze (samen met remster Nel Paulissen) 18e op het WK voor senioren. De Decker kwam ook in actie in het tweede deel van het Wereldbekerseizoen 2016-17. In het Duitse Winterberg eindigde ze op de 17e plaats, wat neerkwam op de elfde stek op het EK.