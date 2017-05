Jouw voordeel: een klassieker van Jommeke en de beste “tuin- en groentips”

Abonnees van GVA krijgen wekelijks een nieuw voordeel, bovenop de dagelijkse krant. Deze voordelen zijn steeds gevarieerd: van een ticket voor een museumbezoek tot een gratis hapje en drankje. Maar we geven ook extra bijlagen bij je digitale krant. Deze week: de leuke e-strip van Jommeke “De Plank van Jan Haring”.

GVA+, dat is elke dag een heleboel interessante artikels plus wekelijks een extra voordeel. We leggen onze abonnees immers graag in de watten.

Elke maand kan je je verdiepen in een boeiend e-boek, zowel fictie als non-fictie. Daarnaast geven we maandelijks ook een bekende e-strip cadeau.

Onze redactie stelt ook zelf e-boeken samen. Zo brachten we vorige week een verzameling van de beste “tuin- en groentips”. Je kan dit e-boek nog steeds vinden op je digitale salontafel.

De Plank van Jan Haring

Deze week duiken we terug in de kindertijd met deze geweldige strip van Jommeke.

“Geachte jongeheer Jommeke, Ondergetekende, Jan Haring, zeebonk, heeft de eer en het genoegen langs deze weg het woord tot u te kunnen richten met de pen. Met deze pen wil ik u dan ook verzoeken naar mij te willen komen om het volgende te vernemen wat wij zullen bespreken. Mag ik u aan de gezichtseinder verwachten? Met een flinke poot en sterke golfslag! Jan Haring, Kabeljauwstraat, Vlissegem-aan-Zee.” En zo begint een nieuw avontuur ...

Lees de e-strip nu

en ontdek al jouw andere voordelen op www.gva.be/abonnee.

Nog geen abonnee?

Proef nu 7 dagen gratis van onze voordelen voor abonnees: geen betaalgegevens nodig, en na 7 dagen stopt de proefperiode automatisch!

Activeer hier je proefperiode van 7 dagen

Ik ben al abonnee, hoe kan ik deze strip lezen?

Als abonnee van Gazet van Antwerpen kan je de krant ook digitaal lezen: op je smartphone, computer of tablet. De strips en e-boeken kan je afzonderlijk downloaden bij de krant. Je ontdekt ze op onze salontafel naast de krant.

Ontdek hier hoe je als abonnee de krant digitaal kan lezen.