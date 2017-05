Milde straf voor bedreiging Theo Francken

De correctionele rechtbank van Leuven heeft donderdag een 67-jarige man opschorting van straf gegeven voor bedreiging van staatssecretaris Theo Francken en waarnemend burgemeester van Lubbeek Tania Roskams. Hij kwam weg met een boete van 1.200 euro.

Fernand B. uit Lubbeek werd schuldig bevonden aan het belagen van drie personen in de periode van 11 november tot 17 december 2016. Bij hen twee politici van de N-VA: Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Tania Roskams, waarnemend burgemeester van Lubbeek. Roskams volgde in oktober 2014 Francken op als burgemeester in hun woonplaats Lubbeek in Vlaams-Brabant. Het derde slachtoffer was een jonge paardrijdster uit Lubbeek.

De belaging bestond uit geregelde bedreigingen via sms’jes naar de gsm van Roskams. In die berichten zou hij het drietal beledigd, vernederd en bedreigd hebben. Hij uitte persoonlijke doodsbedreigingen aan Francken en Roskams, telkens via sms. Ook de jonge amazone werd met de dood bedreigd. De man bleek in het bezit van een revolver HS 22” Long Rifle met munitie.

De opschorting geldt voor een periode van vijf jaar, zonder probatievoorwaarden. De milde straf is mede een gevolg van het feit dat B. zijn excuses aanbood.