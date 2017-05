Rusland, Iran en Turkije eens over “veilige zones” in Syrië

De landen die zich garant stellen voor de wapenstilstand in Syrië - Rusland, Iran en Turkije - zijn het donderdag in de Kazachse hoofdstad Astana eens geworden over het inrichten van “desescalatiezones” in Syrië, zeg maar “veilige zones” of “safe havens”. In die gebieden moet de door de oorlog geplaagde bevolking haar toevlucht vinden.

Het idee van veilige zones was woensdag al geopperd tijdens een ontmoeting in Sotsji van de presidenten Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan. Er wordt een werkgroep opgericht die zich over de concrete uitwerking van het plan moet buigen.

In Astana vindt momenteel de vierde ronde van de vredesgesprekken over Syrië bezig. Aanwezig zijn daar ook afgevaardigden van regering en oppositie in Syrië, de speciale VN-gezant Staffan de Misturaen een Amerikaanse diplomaat.