Maryna Zanevska stoomt door naar dubbelfinale in Rabat

Maryna Zanevska heeft zich donderdag op het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat (gravel/250.000 dollar) verzekerd van een plaatsje in de finale van het dubbelspel.

Aan de zijde van de Servische Nina Stojanovic klopte Zanevska bij de laatste vier de Tsjechische Barbora Krejcikova en de Russin Alla Kudryavtseva, de vierde reekshoofden. Na 1u21 stonden de 7-5 en 6-3 setstanden op de tabellen. In de eindstrijd wachten ofwel de Hongaarse Timea Babos en de Tsjechische Andrea Hlavackova - de topreekshoofden - of het Australisch-Servische duo Daria Gavrilova/Aleksandra Krunic.

Eerder strandde Zanevska (WTA 114) in Rabat in de eerste ronde van het enkelspel. Ook Yanina Wickmayer (WTA 74), in enkel en dubbel, en Kirsten Flipkens (WTA 92) werden allebei uitgeschakeld in de eerste ronde. Elise Mertens (WTA 53) sneuvelde woensdag in de tweede ronde.