CO2-uitstoot in Europese Unie gedaald in 2016, België doet zijn duit in het zakje

De uitstoot van koolstofdioxide afkomstig van fossiele brandstoffen is in de Europese Unie vorig jaar met 0,4 procent gedaald tegenover 2015. Dat meldt het Europees bureau voor statistiek Eurostat op donderdag. De Belgische emissie daalde met 0,6 procent.

Volgens de schattingen van Eurostat is de CO2-uitstoot in 2016 in het algemeen gedaald bij de lidstaten van de Europese Unie. Malta stootte 18,2 procent minder koolstofdioxide uit, Bulgarije 7 procent en Portugal 5,7 procent. Ook België deed het beter dan vorig jaar. Ons land stootte vorig jaar 0,6 procent minder CO2 uit dan in 2015.

Finland stootte aanzienlijk meer CO2 uit, zo’n 8,5 procent meer dan in 2015. Cyprus volgt met 7 procent en Slovenië vervolledigt de top drie met een stijging van 5,8 procent. België heeft een aandeel van 2,5 procent in de totale uitstoot van de Europese Unie in 2016. Luxemburg is goed voor 0,3 procent van de EU-emissie, Duitsland spant de kroon met een aandeel van net geen 23 procent.