Wie maakt Ranstse Oscar?

Ranst - Mensen en verenigingen die een bijzondere bijdrage leveren tot het socio-culturele leven in Ranst worden in de bloemen gezet op donderdag 7 december. Voor in totaal vier onderscheidingen wil de gemeente een kunstwerk schenken. Ranstse kunstenaars mogen tot 1 juni ontwerpen voor dergelijk kunstwerk insturen.

Op de feestelijke avond zijn er vier prijzen te winnen. Eén voor de socio - culturele verdienste, één voor de erfgoedverdienste, één voor de cultuurverdienste en tot slot is er ook een individuele prijs die wordt toegekend aan iemand die de uitstraling van de gemeente heeft vergroot. Wie mensen, verenigingen of organisaties wil voordragen voor één van die prijzen kan dat doen via de website van de gemeente. Voor alle info over welke criteria bij de beoordeling worden gehanteerd kan u daar ook terecht. De kandidaturen moeten voor 1 oktober 2017 ingediend worden. De winnaars van die onderscheidingen gaan niet met lege handen naar huis. Ze krijgen naast een geldsom ook een kunstwerk dat een link moet hebben met de gemeente.

Voorwaarden

Dat kunstwerk moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De kost van het ontwerp mag niet hoger zijn dan 1.500 euro en het werk kan uitsluitend voor het gala van de cultuurprijzen dienen. Ook belangrijk is de kost om het kunstwerk te reproduceren. Dat moet ook vermeld worden in het voorstel dat de kunstenaars indienen. De kunstenaar moet de gemeente ook het recht geven het werk vrij te reproduceren want het is mogelijk dat het ook nog voor de volgende gala gebruikt wordt.

Het ontwerp moet voor 1 juni liefst digitaal ingestuurd worden en dan selecteert een jury het ontwerp. De winnende kunstenaar wordt dan snel geïnformeerd want de reproducties moeten uiteraard klaar zijn tegen 7 december.



http://www.ranst.be