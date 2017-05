Hobbyvissers vangen enorme meerval op Schelde

Steven Van Rumst en Steven Quintelier, hobbyvissers uit Zele, deden zondag de visvangst van hun leven op de Schelde.

“We waren ongeveer 45 minuten bezig, met de bedoeling om op snoekbaars te vissen, toen een prachtige meerval van bijna 1,8 meter aan onze lijn kwam hangen. We hebben wel wat moeite moeten doen om hem in de boot te krijgen”, grinnikt Steven Van Rumst.

“Ik vis al sinds mijn kindertijd, maar zo’n reus had ik nog nooit gezien, laat staan zelf gevangen, en we hadden alleen relatief licht materiaal aan boord. Gelukkig waren we met de boot en konden we hem moe maken. Daardoor kwam hij boven en hadden we minder moeite om hem aan boord te hijsen. Er hangt veel vet aan zo’n vis, dus voor consumptie is die niet echt geschikt. Er is een ­foto van genomen en nadien hebben we hem weer laten zwemmen. Vroeger zou je een meerval nooit zijn tegengekomen op de Schelde in Dendermonde. Daarvoor was het water te vuil, maar het is duidelijk dat de kwaliteit is verbeterd. Er zit meer vis op de stroom en die voelt zich er duidelijk goed.”