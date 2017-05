Bijna weekend: deze feestjes mag u dit weekend niet missen

Antwerpen - Het weer belooft beter te worden, dus is er geen enkele reden om binnen te blijven. Voor de leukste avondjes uit in het Antwerpse lijsten wij alvast tien leuke feestjes op!

1. Mamiko Motto - BRITS GEWELD

Wat? Deze Britse dj, producer en oprichtster van Gass Record Label bewerkstelligde de doorbraak van enkele van de grootste underground elektroartiesten. Dit weekend zakt ze af naar het Sint-Jansplein. Een buitenkansje!

Waar? Pots, Sint-Jansplein 19

Wanneer? 5 mei vanaf 23u

Prijs? Gratis

2. Rouge Allure - BAL

Wat? Voor de leerlingen van de! Kunsthumaniora mag het eens wat meer zijn. Daarom bezetten ze dit weekend de Noorse zeemanskerk voor een bal met een snuifje rood (dresscode!).

Waar? Havn Church, Italiëlei 8

Wanneer? 5 mei vanaf 22.30u

Prijs? 10 euro vvk, 12 euro kassa

3. Goesting - VIBE KILLERS

Wat? Goesting staat voor een totaalpakket: positieve vibes, hippe mensen en een cocktail van nationaal en internationaal dj-talent. Voor hun jongste editie in nodigen ze het Britse duo Vibe Killers uit voor een mooie portie techhouse.

Waar? Club Vaag, Rijnkaai 4

Wanneer? 5 mei vanaf 23u

Prijs? 10 euro vvk

4. Condor Gruppe - MOONDOG TRIBUTE

Wat? De filmische, mystieke sound van Condor Gruppe is perfect om je weekend gemoedelijk in te zetten. De Antwerpse band brengt een ode aan cultheld Moondog. Wij zagen het hen eerder doen en weten: dit is een aanrader!

Waar? Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38

Wanneer? 5 mei om 20.30u

Prijs? 10 euro vvk, 12 euro kassa

5. Sef - HIPHOP

Wat? In 2004 bestormde Sef het Nederlandse hiphopcircuit. In Het Bos presenteert Sef zijn jongste album: ‘Excusez Moi’. Dit belooft een show te worden die je nog lang zal bijblijven.

Waar? Het Bos, Ankerrui 5-7

Wanneer? 6 mei om 21u

Prijs? 10 euro kassa

6. Borgerwood - WARM UP

Wat? Benieuwd welke namen op 22 juli het podium van het Borgerwood Festival zullen betreden? Dat kom je hier te weten! Daarnaast wordt er natuurlijk gefeest. Platenbazen van dienst zijn Faisal, Hush Hefner, Mixmonster Menno en DTM Funk.

Waar? Trix, Noordersingel 28-30

Wanneer? 6 mei vanaf 23u

Prijs? 8,5 euro vvk, 10 euro kassa

7. Hasta Abajo - LATINO PARTY

Wat? Een nieuw Latino-Carribean feestconcept ziet het licht in Izzy Maze.

Waar? Izzy Maze, Leopoldplaats 2

Wanneer? 5 mei vanaf 22u

Prijs? 10 euro kassa

8. Favela De Luxe - LENTE-EDITIE

Wat? Hiphop, r&b, dancehall, afro en funk troef in Publik dit weekend. Hier wordt ongetwijfeld gedanst tot zaterdagnacht zondagochtend is geworden.

Waar? Publik Antwerp, Lange Brilstraat 12

Wanneer? 6 mei vanaf 23u

Prijs? 10 euro kassa

9. TLP - URBAN

Wat? Belgiës meest beruchte urban dj TLP zakt af naar Plein Publiek. Gefeest zal er worden in de Fierensblokken!

Waar? Plein Publiek, Van Craesbeeckstraat 33

Wanneer? 5 mei vanaf 22u

Prijs? Gratis

10. De Kroeg wordt 1 - VERJAARDAG

Wat? Dit muziekcafé wordt één en laat dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Met gratis bubbels, gratis bier en (live) muziek de hele avond lang kan dit niet anders dan een succes worden.

Waar? Muziekcafé De Kroeg, Wolstraat 46

Wanneer? 7 mei vanaf 15 u tot 03u

Prijs? Gratis.