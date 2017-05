Deze leugens vertelden de presidentskandidaten (of toch vooral Le Pen) tijdens het laatste debat

Presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen stonden woensdagavond een laatste keer tegenover elkaar in de laatste rechte lijn naar de tweede verkiezingsronde van zondag. Het werd een bijzonder bitsig debat, waarin de kandidaten niet alleen hun programma en standpunten in de verf wilden zetten, maar waarbij af en toe ook een loopje genomen werd met de waarheid. Vooral Le Pen kon af en toe betrapt worden op een leugen, besluiten Franse media.

“Je liegt de hele tijd”, zo foeterde Emmanuel Marcon tegen zijn tegenkandidate voor het presidentschap Marine Le Pen tijdens het debat van woensdagavond. Maar klopt dat wel? Volgens de Franse media werden er inderdaad tijdens het debat een aantal dingen gezegd die niet helemaal juist waren.

UITSPRAAK 1 LE PEN. Marine Le Pen: “De Europese Unie kost Frankrijk jaarlijks 9 miljard euro”

>> Klopt niet. Frankrijk draagt ongeveer 4,5 miljard euro bij aan de EU-begroting. Dat is een klein beetje meer dan wat het land van de EU ontvangt.

UITSPRAAK 2 LE PEN. Marine Le Pen hekelt een soort van ‘cordon sanitair’ voor haar partij Front National en zegt aan Macron: “U kan uw journalisten kiezen, dat kan ik niet”

>> Klopt niet volgens de krant Le Figaro. Integendeel: de krant zegt dat het net omgekeerd is. Front National zou een zwarte lijst hebben van media die niet naar hun (publieke) bijeenkomsten zouden mogen komen. Zo zou het ook al gebeurd zijn dat journalisten bij dergelijke bijeenkomsten de deur wordt gewezen of dat ze gewoon niet binnen mogen.

UITSPRAAK 3 LE PEN. “De Britse economie doet het heel goed sinds de Britten beslisten uit de EU te stappen.” Hiermee probeerde Le Pen de Franse gerust te stellen over de gevolgen van een mogelijke Frexit.

>> Die verklaring is wat misleidend. De Britse economie doet het inderdaad vrij goed nu, maar dat heeft niets te maken met de Brexit. Het BBP van het Verenigd Koninkrijk kende in 2016 een groei van 2 procent, maar het referendum over de Brexit was pas in de helft van dat jaar, bovendien werd de Brexit pas dit jaar echt in gang gezet met de activering van artikel 50. Die groei kan dus niet aan de Brexit toegeschreven worden.

UITSPRAAK 4 LE PEN. “U stelt zich voor zonder programma. In uw discours is veiligheid tegen terrorisme helemaal afwezig. U wilt er niets over zeggen. Er is geen enkel voorstel dat ervoor zorgt dat onze landgenoten hun fysieke veiligheid terugkrijgen”, riep Le Pen Macron toe.

>> Het klopt niet dat Macron geen programma heeft ter bestrijding van het terrorisme. Hij heeft al meerdere voorstellen gedaan op dat vlak.

UITSPRAAK 5 LE PEN.Marine Le Pen: “Van 1993 tot 2002 konden alle grote Franse bedrijven al met de euro betalen als gemeenschappelijke munt”. Hiermee wilde Le Pen aantonen dat een terugkeer naar de Franse frank, met behoud van de euro als gemeenschappelijke munt, mogelijk is. Want, van 1993 tot 2002 werd het eigenlijk al gedaan.

>> Klopt niet. De euro werd inderdaad al eerder geïntroduceerd nog voor het grote publiek er vanaf 2002 gebruik van maakte, maar dat was op 1 januari 1999, en niét in 1993.

UITSPRAAK 6 LE PEN. Volgens Marine Le Pen is de koopkracht gedaald door de euro.

>> Klopt niet. Tussen 2002 en 2015 steeg het indexcijfer van de consumptieprijzen met 20,8 procent. Van 1990 tot 2002 steeg diezelfde index met 22,8 procent. Met andere woorden: de prijzen zijn meer gestegen in het decennium voorafgaand aan de invoering van de euro dan nadat de euro was ingevoerd.

UITSPRAAK 7 LE PEN. “Er zijn tussen 300.000 en 500.000 gedetacheerde buitenlandse werknemers in Frankrijk”, aldus Le Pen. Volgens de presidentskandidate nemen zij de banen in van de Fransen.

>> Klopt niet helemaal. Volgens het ministerie van Financiën is ‘een gedetacheerde werknemer’ iemand die tijdelijk door zijn werkgever naar een ander land van de EU gestuurd wordt dan waar hij/zij normaal werkt of dan waar zijn of haar werkgever gevestigd is. Volgens datzelfde ministerie waren dat er in 2014 229.000. In 2015 waren dat er 286.000. Frankrijk is na Duitsland het ‘grootste gastland’ wat dat betreft.

De cijfers die Le Pen naar voor brengt, kloppen dus niet met de officiële cijfers. Maar daar moet aan toegevoegd worden dat de échte cijfers vermoedelijk hoger liggen, omdat niet alle jobs die door gedetacheerde werknemers gedaan worden, ook gemeld worden.

Wat Le Pen er ook niet bij zei, is dat de Fransen, na de Duitsers en Polen, degene zijn die het meest profiteren van dit systeem.

UITSPRAAK 8 LE PEN. SFR werd door Macron verkocht, beweert Le Pen. De verkoop van het telecomconcern vond plaats toen Macron minister van Economie was, zo zei Le Pen tijdens het debat.

>> Klopt niet. De verkoop van SFR werd afgesproken op 5 april 2014. Op dat moment was Arnaud Montebourg minister van Economie, en niet Emmanuel Macron, die pas in augustus 2014 de functie opnam, vier maanden ná het akkoord over de verkoop dus.

UITSPRAAK 9 LE PEN. “De socialistische regering heeft niets gedaan om de lasten voor KMO’s te doen dalen”, zei Le Pen tijdens het debat.

>> Dit klopt niet. In 2013 nam de socialistische regering een aantal maatregelen waardoor de lasten voor meer dan 3 miljoen Franse bedrijven sterk werden verminderd.

UITSPRAAK 1 MACRON. “Ik zal een anti-terroristische ‘cel’ rond de president creëren, die de inlichtingendiensten zal coördineren”, bevestigde Macron nogmaals tijdens het debat. Op die manier staan de president en antiterreurdiensten dichter bij elkaar.

>> Klopt niet helemaal. Zo’n cel bestaat namelijk al. Er is nu al een coördinator van de nationale inlichtingendiensten gestationeerd in het Elysée, de ambtswoning van de president. Die persoon is het hoofd van de Nationale Raad van de Veiligheidsdienst, die de Franse inlichtingendiensten coördineert. Die raad werd in 2008 al opgericht.

UITSPRAAK 2 MACRON. 150.000 jongeren verlaten jaarlijks vroegtijdig de schoolbanken, zei Macron tijdens het debat. Die bewering wierp hij ook al op tijdens een van de vorige debatten.

>> Klopt niet. Volgens cijfers van de overheid gaat het om 98.000 jongeren, en dus niet om 150.000 jongeren. In 2015 waren dat er 107.000, in 2014 110.000. Enkel het cijfer van 2010 komt in de buurt. Toen verlieten 140.000 jongeren de schoolbanken zonder diploma van de opleiding waar ze mee gestart waren.