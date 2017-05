Deze drie muziekfestivals kan je dit weekend al bezoeken in Antwerpen

Komend weekend gaat de festivalzomer al een klein beetje van start in Antwerpen. Zowel op Linkeroever, in Berchem als op de Konijnenwei vinden er festivals plaats.

Festiveuzzel breidt uit met afterwork op vrijdagavond

Het Berchemse festival Festiveuzzel pakt dit jaar uit met een aantal nieuwigheden. “Maar de gezellige buurtsfeer moet blijven”, klinkt het bij de organiserende Scouts 50/37.

Met de woorden “als ze dat in Werchter kunnen, kunnen we dat in Berchem tien keer beter” begon Festiveuzzel in 2009 als een kleinschalig initiatief van de leden van Scouts 50/37. Nu, negen edities later, is het festival uitgegroeid tot een succesvol buurtevenement met een aantal grote namen. Zaterdag staan onder meer hiphopgroep Starflam, dj Red D & Lady Linn en een aantal Antwerpse kleppers als Axl Peleman op de affiche. “De laatste jaren hebben we gespaard om toch een aantal grote namen binnen te halen. Die wisselen we bewust af met bekend en beginnend talent uit Antwerpen”, zegt een van de organisators Tom Claeys.

Festiveuzzel wordt nog steeds van A tot Z georganiseerd door oud-leiding, leiding en leden van de scouts. “Onze eerste vergaderingen over het festival starten we al in augustus het jaar ervoor. Daarna komen we maandelijks samen en de laatste weken schakelen we een versnelling hoger. De laatste drie weken houden we zo veel mogelijk weekends en avonden vrij om voor deze editie zelf meubels te maken uit onder meer pallethout.”

Naast de zelfgemaakte meubels en het ambitieuze programma pakt de organisatie nog uit met een opvallende nieuwigheid. “Ieder jaar zijn we op vrijdagavond al klaar met de opbouw van de site. Dit jaar hebben we daarom besloten om vrijdag het feest al in te zetten met een afterworkdrink van 17 tot 22u. Er wordt dan ook muziek gespeeld, maar het echte feest houden we op zaterdag.”

Toegang op vrijdag is gratis, voor zaterdag zijn tickets te koop aan tien euro.

LEFT Festival voegt Highland Games toe aan affiche

Het LEFT Festival op Linkeroever overtrof vorig jaar de verwachtingen van de organisatie, met een vijfduizendtal bezoekers. De tweede editie aanstaande zaterdag moet de eerste nog overtreffen met een sportluik.

Het LEFT Festival zag vorig jaar het levenslicht dankzij een aantal jonge enthousiastelingen met een overschot aan drank. “Wij organiseren elk jaar het succesvolle ­studentenfeest Palmbeatz op ­Linkeroever. Om het gehuurde materiaal en de overschot aan drank goed te besteden, besloten we een klein festival te organiseren, maar dat groeide snel uit tot een groter event. Vorig jaar combineerden we muziek met foodtrucks en een rommelmarkt”, zegt organisator Jeroen Smulders.

“Nu komt daar met LEFT Sport nog een peiler bij. Team Madness is een bevriende groep kame­raden uit Zwijndrecht die in 2000 begonnen met het deelnemen aan Highland Games. Het leek ons een fijn idee om hen een toernooi te laten organiseren op de dag van het festival. Dat is voor be­zoekers een spectaculair evenement om naar te komen kijken, maar naast het toernooi zullen de spelers ook initiaties geven, zoals met een boomstam werpen bijvoorbeeld. Ploegen kunnen zich ook nog inschrijven om deel te ­nemen aan het tornooi. Volgend jaar kiezen we misschien voor een andere bijzondere sport.”

“Voor ons is het interessant om verschillende aspecten te laten passeren op een dag. Ons festival is gratis en dat willen we zo houden, maar met drankinkomsten alleen kom je er niet. Nu hebben we ook inkomsten uit onder meer de vele foodtrucks die er staan en uit de rommelmarkt.”

Op die manier kan de organisatie ook sparen om interessante namen voor het muziekfestival op de affiche te krijgen. “We pakken vooral uit met Antwerpse namen en kiezen ervoor om verschillende muziekstijlen te laten passeren op het podium. Zo zijn er op­tredens van The Kids, van Karree Konfituur en van Discobaar A Moeder.”

“We bereiken veel buurt­bewoners van Linkeroever, maar ­ uiteraard is iedereen welkom. En wat onze toekomstvisie betreft, we willen graag blijven groeien en een vaste waarde worden in de buurt. Het kleine broertje van het succesvolle Linkerwoofer worden zou heel mooi zijn.”

Twintig achttien: gratis festival op de Konijnenwei

Chiro Lore stelt met het twintig achttien-festival op zaterdag 6 mei op de Konijnenweide rasecht Antwerps talent voor. “We mikken op 5.000 bezoekers voor deze zesde editie.”

“We zijn trots op onze Antwerpse roots”, vertelt organisator Rik De Lombaerde. Hij is oud-leider van Chiro Lore, de jeugdbeweging die al voor de zesde keer het festival twintig achttien organiseert. Rik neemt de organisatie nog steeds op zich. “Zaterdag gaat het voor de tweede keer door op de Konijnenweide naast het Vlinderpaleis. Vorige keer hadden we 4.200 bezoekers, maar deze keer mikken we op 5.000, want het weer zal veel beter zijn.”

Antwerps talent

Het festival draagt de naam twintig achttien, naar de postcode van Antwerpen Centrum. Het is de bedoeling zo veel mogelijk Antwerps muzikaal talent in de kijker te zetten. Laura Tesoro en Soufiane Eddyani zijn de bekendste namen. Naast hen komen de iets minder befaamde groepen zoals de latin rockband Sindicato Sonico of het funkpopduo TwoFace.

Kurkdroog presenteert

Social mediafenomeen Kurkdroog komt het gevarieerde programma op het hoofdpodium presenteren. Verderop komt een dj-booth voor het ritmischere werk. Er is ook een vracht aan randanimatie voorzien voor jong en oud. Onder andere een photobooth en twee springkastelen.

Het hele feest is gratis, enkel eten en drinken kost geld. “De opbrengst gaat voor het grootste deel naar de volgende editie”, zegt Rik. “We willen geen hopen winst maken voor de Chiro, we doen het voor de buurt.”