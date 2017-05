Huize Walden bouwt 43 studio’s voor mensen met een beperking en 15 flats voor mantelzorgers

Malle - Huize Walden in Westmalle is in volle uitbreiding. Hoewel de aan de gang zijnde werkzaamheden pas in februari 2018 afgerond zijn, konden de eerste belangstellenden al een blik werpen op een afgewerkte studio.

Tijdens de recente algemene vergadering van de Raad van Bestuur van Huize Walden werd voorzitter Guy Schrijvers plechtig uitgewuifd en Jan Deltour als opvolger voorgesteld. De uittredende voorzitter blijft echter nog een poos actief: hij zal de bouwwerkzaamheden nog tot de lente van volgend jaar blijven volgen, omdat het een dossier is dat hij heeft mee opgestart en tot een goed einde wil brengen.

Guy Schrijvers legt uit: “Het gaat om een grootscheeps project dat we in samenwerking met De Ideale Woning realiseren. Het huidige gebouw, dat 45 studio’s bevat, blijft bestaan, maar er komt een nieuw complex bij: op de benedenverdieping 43 studio’s voor mensen met een beperking en op de bovenverdieping 15 appartementen voor mantelzorgers. Daarmee is een investering gemoeid van ruim 9,5 miljoen euro.”

Intussen werd al één modelstudio volledig ingericht en aan de genodigden voorgesteld. De toekomstige huurders mogen hun studio zelf inrichten en bemeubelen. De oppervlakte varieert van 35 tot 50 vierkante meter.

Hild Van Rooy, die voor de logistiek instaat, is blij dat er ook een nieuwe keuken komt en dat de huidige eetzaal een grondige renovatie zal ondergaan.

Er wordt tevens een ondergrondse parking aangelegd voor 54 wagens, plus verspreid over het terrein op zes plaatsen in totaal 42 parkeervakken voor bezoekers en personeel. Zes flats voor mantelzorgers hebben een terras en kijken uit op een buitenterras en grote vijver. Er verschijnt een nieuwe inkompartij en de bestaande diensten worden uitgebreid. Daarnaast blijft de hele bosomgeving onaangeroerd.

Huize Walden, Sint-Pauluslaan 12, 2390 Westmalle, 03.312.23.92, www.huizewalden.be