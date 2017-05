Stijn Saelens werd in de rug geschoten toen hij op grond lag en heeft nog enkele minuten geleefd

Stijn Saelens heeft zich nauwelijks verdedigd en werd in de rug geschoten toen hij al op de grond lag. Hij heeft nog enkele minuten geleefd, maar was wellicht bewusteloos, zo bleek donderdagochtend op het proces van de kasteelmoord waar de wetsdokter en wapenexpert kwamen getuigen. De zaak ligt nu enkele weken stil omdat alle verdachten opnieuw verhoord zullen worden na de bekentenissen van dokter André Gyselbrecht.

Op het proces over de kasteelmoord zijn wetsdokter Geert Van Parys en wapendeskundige Erik De Durpel komen getuigen. Nog voor de inwendige autopsie was het voor de deskundigen duidelijk dat Stijn Saelens (34) met één schot in de rug om het leven werd gebracht. De kogelinslag was duidelijk te zien. Het projectiel was via de rug naar binnen gegaan en via de borst weer naar buiten gekomen. Op basis van sporen op het lichaam van Saelens wordt aangenomen dat hij zich nauwelijks heeft verdedigd.

Op 2 februari 2012, vlak nadat Saelens op mysterieuze wijze is verdwenen, trokken de wetsdokter en de wapensdeskundige op vraag van de onderzoeksrechter naar het kasteel in Wingene. Ze onderzochten de bloedsporen in de inkomhal en op de trappen. “Het ging om een zeer dikke bloedvlek met kleine bloedspatten aan de randen. Ook het sleepspoor was duidelijk zichtbaar. Het bloed was ook zichtbaar op de trappen buiten”, zei de wetsdokter gisteren.

Saelens leefde nog 3 tot 10 minuten

Het dodelijke schot op Stijn Saelens is afgeschoten toen hij op zijn rug lag in de inkomhal van het kasteel. Dat zei wapenexpert Erik De Durpel donderdag voor de correctionele rechtbank in Brugge. Volgens wetsdokter Geert Van Parys heeft het slachtoffer tijdens het verslepen van het lichaam niet meer bewogen, aangezien het sleepspoor erg smal was.

Wetsdokter Geert Van Parys beschreef donderdag eerst hoe tijdens een inwendige schouwing op 18 februari 2012 bleek dat de kogel Saelens' lichaam binnendrong naast zijn rechterschouderblad, zich door de longholte boorde, en vervolgens het lichaam weer aan de voorkant van het lichaam verliet.

"In zijn longholte rechts had Stijn Saelens een halve liter bloed. Ook in zijn maag bevond zich bloed. Dat wil zeggen dat hij bloed aspireerde en inslikte", zei Van Parys.

Volgens wetsdokter Van Parys heeft Stijn Saelens nog enkele minuten geleefd na zijn dodelijke schot, maar moet hij bewusteloos geweest zijn. Volgens Van Parys is moeilijk te achterhalen in hoeverre Stijn Saelens na het schot nog bij bewustzijn was. “Maar hij moet toch voor een stuk bewusteloos geweest zijn”, zei Van Parys.

Volgens De Durpel is het onmogelijk vast te stellen van hoe ver het schot werd afgevuurd, omdat er geen kogel werd teruggevonden. Wel staat vast dat de loop van het geweer zich niet bij het lichaam van Stijn Saelens bevond. Uiteindelijk zou Stijn Saelens omkomen door "acute en massieve inwendige bloedingen", zei Van Parys. De bloedtoevoer naar de hersenen stokte, waardoor Saelens in shock ging en stierf. Op 29 februari 2016 werd ook een echte wedersamenstelling gehouden.

Roy Larmit legde toen uit hoe hij buiten bleef wachten terwijl Antonius van Bommel naar binnen ging, getuigen de experts donderdag.

Sporen uitwissen

“Volgens Larmit was er een korte woordenwisseling, een schreeuw en een schot. Pas dan zou hij naar binnen gegaan zijn. “Daar heeft hij Stijn Saelens op zijn buik zien liggen, maar de plaats komt niet overeen met de kogelinslag en met de plaats waar het lichaam lag zoals kon vastgesteld worden door de bloedsporen”, getuigde de wapendeskundige.

Op 17 februari werd het lichaam aangetroffen in het Blekkerbos in Maria-Aalter. De wetsdokter ging ter plaatse om te helpen met de ontgraving. “Een eerste kenmerk om aan te nemen dat het ging om Stijn Saelens, was de sleutel van zijn BMW die werd teruggevonden”, zei dokter Van Parys. Later werd ook de portefeuille van het slachtoffer nog op het lichaam aangetroffen. Een tanddeskundige bevestigde dat het inderdaad om het lichaam van Stijn Saelens ging.

In de kledij van Stijn Saelens werd vooraan en achteraan een schotgat ontdekt. Zijn broek was op verschillende plaatsen wit verkleurd en de ritssluiting was losgekomen. “Het valt op dat de kledij op verschillende plaatsen zeer onregelmatig gescheurd was.” Een virtuele autopsie en een uitwendig onderzoek van het lichaam maakten duidelijk dat het slachtoffer in de rug getroffen was door de kogel.

De wetsdokter deed uit de doeken hoe kon bepaald worden dat de inhoud van een bidon, die aangetroffen werd in de chalet van Pierre Serry, werd teruggevonden op het lichaam van Stijn Saelens. Het gaat om een stof die in de landbouwsector wordt gebruikt voor de ontsmetting van stallen en die voor 49 procent uit waterstofperoxide gaat. De stof zou wel pas na het overlijden van Stijn Saelens aangebracht zijn. Om sporen uit te wissen.

Pleidooien vanaf 13 oktober

Het proces ligt nu enkele weken stil. Op 22 mei zal de verdere kalender van het proces bepaald worden. Deze week waren in principe drie dagen uitgetrokken voor getuigenverhoren. Door de plotse bekentenissen van André Gyselbrecht zijn de getuigenissen van woensdag voor onbepaalde tijd uitgesteld. Die zeven mensen zullen pas later aan het woord komen. Het verhoor van de beklaagden was eerder al uitgesteld naar 12 juni, maar het is niet duidelijk of die timing haalbaar blijft.

Alle beklaagden zullen eerst allemaal opnieuw verhoord worden door de politie. Indien nodig volgen ook nog confrontaties tussen de verschillende beklaagden. Ondertussen is het ook de bedoeling dat het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens aan het moorddossier gevoegd wordt. Over dat nevendossier zullen waarschijnlijk nog getuigen opgeroepen worden.

De start van de pleidooien is voorlopig voorzien op 13 oktober. De pleidooien zullen minstens een week in beslag nemen.

