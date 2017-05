VS testen opnieuw langeafstandsraket

De Amerikaanse luchtmacht heeft een raket voor de lange afstand, en die een kernkop kan meevoeren, getest, zo heeft nieuwszender CNN donderdag gemeld.

Van op de basis Vandenberg in Californië werd woensdag een Minuteman afgevuurd die 4.200 mijl zuidwestelijker op een testbasis in de buurt van de Marshalleilanden in de Stille Oceaan is neergekomen.

Het ging om een tweede test op een week tijd. De VS testen geregeld de precisie en de betrouwbaarheid van hun intercontinentale raketten uit. Maar waarnemers vinden de proef ook betekenisvol gezien de toenemende spanningen op het Koreaanse schiereiland.

De Minuteman telt drie trappen en vertrekt vanuit een silo.