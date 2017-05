Justine Henin voor de tweede keer mama geworden

Justine Henin is woensdagmorgen mama geworden van haar tweede kindje. “Een kleine prins is in ons leven gekomen. Hij heet Victor en we zijn in de wolken”, meldde de ex-tennisster donderdagmorgen op Facebook.

Voor Henin en haar partner Benoit Bertuzzo is het hun tweede kindje, in maart 2013 mochten ze ook al dochter Lalie verwelkomen.

De intussen 34-jarige Henin nam in januari 2011 op de Australian Open afscheid van de tenniswereld. Ze behaalde in haar carrière 43 WTA-titels, waarvan zeven grandslamtoernooien. In 2004 won ze goud op de Olympische Spelen in Athene en in 2001 zegevierde ze met België in de Fed Cup.