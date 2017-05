Mercedes: "De relatie tussen onze twee F1-piloten zit goed"

Volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff hebben Valtteri Bottas en Lewis Hamilton een erg goede verstandhouding en onderlinge relatie.

De voorbije jaren vormden Lewis Hamilton en Nico Rosberg het rijdersduo bij Mercedes. De onderlinge relatie tussen Rosberg en Hamilton, die nochtans van kinds af aan erg goede vrienden waren, kwam steeds vaker onder druk te staan.

Er gebeurden geregeld aanrijdingen en incidenten op en naast de baan, in die mate zelfs dat Hamilton op een bepaald moment zelfs zei dat hij en Rosberg geen vrienden waren. Het was een uitspraak die kon tellen, zeker gezien de jarenlange vriendschap tussen Hamilton en Rosberg.

Mercedes mag de voorbije drie seizoenen dan wel de Formule 1 gedomineerd hebben en telkens de wereldtitel bij zowel de constructeurs als de rijders veroverd hebben, zelfs onder die 'ideale' omstandigheden komt een relatie tussen twee rijders enorm onder druk te staan.

Toen bekend werd gemaakt dat Valtteri Bottas Rosberg bij Mercedes zou opvolgen werd meteen gevreesd dat de Fin overvleugeld zou worden door Hamilton. Na de eerste races leek dat ook het geval te zijn maar de voorbije twee races vocht Bottas terug en drukte hij zelf zijn stempel binnen het team. Afgelopen weekend wist Bottas de GP van Rusland te winnen terwijl Hamilton slechts vierde werd. Toch zorgt de huidige situatie volgens teambaas Toto Wolff niet voor extra spanningen.

"De relatie tussen de twee is intact," aldus Toto Wolff. "Lewis was een van de eerste om Valtteri met zijn eerste overwinning te feliciteren. Het toont aan hoeveel respect ze voor elkaar hebben."

"Los daarvan zijn ze allebei twee serieuze concurrenten, willen ze races winnen en vechten voor de titel. Ik denk echter niet dat het de dynamiek binnen het team in die mate zal beïnvloeden zoals dat het geval was met Nico. Dat was een compleet andere relatie."

Hamilton staat momenteel tweede in de wk-tussenstand. Met 73 punten heeft hij 10 punten voorsprong op teamgenoot Bottas terwijl hij 13 punten achterstand heeft op wk-leider Sebastian Vettel.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: