Twee K3-tjes strijden om titel ‘Meest Begeerde Vrouw’

De Nederlandse top 500 van het mannenblad For Him Magazine (FHM) speelt de blondjes van K3 tegen mekaar uit: zowel voormalig K3-lid Josje Huisman (31) als huidig lid Klaasje Meijer (22) staan in de lijst die kans maakt op de titel van meest begeerde vrouw van Nederland.

Die titel wordt op 24 mei uitgereikt, maar de concurrentie is groot: actrice Carice van Houten heeft de lijst gehaald, Angela Schijf van ‘Flikken Maastricht’, Ellemieke Vermolen die getrouwd is met chef-kok Sergio Herman, Linda de Mol, koningin Máxima, Wendy van Dijk en voetballersvrouw Yolanthe Sneijder-Cabau. Vorig jaar won model Kim Feenstra.