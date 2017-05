Nello en Patrasche nu ook als pralines te verkrijgen

Hoboken - Wie Hoboken zegt, denkt ook snel aan Nello en Patrasche. Nu krijgen het jongetje en zijn hond ook op gastronomisch gebied aandacht. Sinds kort kunt u bij Ababbel in de Kapelstraat Nello en Patrasche-pralines kopen.

“Ik kreeg een vertegenwoordiger op bezoek en die beweerde dat hij van elke biersoort pralines kon maken”, vertelt Daisy De Maere van Ababbel. “Ik had al pralines van bier geproefd, maar die waren echt niet lekker, dus ik stuurde de vertegenwoordiger op pad met een flesje Nello’s blond en een flesje Patrasche dubbel bier. Zo’n drie weken geleden kwam hij terug met enkele proevertjes en ik moet zeggen dat hij helemaal juist zat.”

Na chocolade, bier, paté en andere lekkernijen, zijn Nello en Patrasche voortaan dus ook verkrijgbaar in de vorm van pralines. “Ze worden gemaakt in een kleine fabriek die puur natuur werkt”, legt Daisy uit. “De praline op basis van Nello’s blond is gemaakt met melkchocolade, liefhebbers van pure chocolade vinden een zachte crème van Patrasche dubbel terug in hun praline.”