Saudische fabriek in de haven komt er toch niet

Berendrecht - De omstreden Saudische mega-investering in de Antwerpse haven komt er niet. De optie van de Saudi’s op het terrein van de voormalige Opel-autofabriek is geschrapt.

De annulatie komt er nadat de Saudische intiatiefnemer Energy Recovery Systems (ERS) op 17 april had laten weten meer tijd nodig te hebben voor zijn investeringsplan. Het omvat de bouw van een gigantische fabriek voor de recyclage van kunststofafval tot chemiegrondstoffen. Het zou goed zijn voor 900 jobs en een investering van 3,7 miljard euro.

Door meer tijd te vragen was voor de Antwerpse haven meteen duidelijk dat voor ERS de timing en de voorwaarden die het havenbestuur in maart van dit jaar had opgelegd onhaalbaar waren. Dat werd gisteravond bevestigd door de woordvoerster van het Antwerpse havenbestuur.

Onbetaalde rekeningen

Het begon er vorige maand trouwens almaar slechter uit te zien voor het Saudische megaproject. Van de belofte om op korte termijn een Belgische vennootschap op te richten, kwam niets in huis. Terwijl dit voor de Antwerpse haven een absolute voorwaarde was om verder in zee te gaan met de Saudi’s.

Bovendien gooide ERS de voorbije maanden zijn reputatie te grabbel. Consultants die het in de arm had genomen om het project geloofwaardigheid te geven, bleven met onbetaalde rekeningen zitten. “Ze reageren zelfs al maanden niet meer op aanmaningen tot betaling”, was gisteren te horen bij een van de bedrijven die advies heeft verstrekt.

VN-vrouwenraad

De kans is bijzonder groot dat binnen de raad van bestuur van de Antwerpse haven opgelucht wordt gereageerd op de schrapping van de optie van ERS op het vroegere industrieterrein van Opel Antwerpen. Dat heeft alles te maken met de grote verontwaardiging over de Belgische goedkeuring van het Saudische lidmaatschap voor de Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

De afspraak was dat de bestuurders volgende week maandag de knoop moesten doorhakken over het Saudische investeringsdossier. Het was zeer de vraag of zo’n bespreking nog in een sereen klimaat zou plaatsvinden, was gisteren te horen. De Antwerpse haven besloot die raad van bestuur van maandag niet af te wachten. De bestuurders werden op de hoogte gebracht dat ERS zelf de handdoek in de ring had gegooid.

ERS probeert nog de schijn op te houden en liet aan de Antwerpse haven weten te blijven werken aan zijn project. De Antwerpse haven liet weten dat het de zoektocht naar investeerders voor de voormalige terreinen van Opel Antwerpen weer open verklaart. Er komt een internationale marktbevraging.