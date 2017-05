Niemand schuldig aan dood zoontje Selahattin Koçak

Berchem - Het onderzoek naar de dood van Kamiel, het zoontje van politicus Selahattin Koçak (47) en zijn vriendin Muriel, is afgesloten. Bijna anderhalf jaar na het overlijden van het jongetje in een crèche in Berchem is de onderzoeksrechter van de zaak gehaald.

Het drama speelde zich af op 17 december 2015 in kindercrèche De Ster in Berchem. De uit Limburg afkomstige politicus Selahattin Koçak, die sinds 2012 met zijn vriendin Muriel in Berchem woont, bracht hun bijna zes maanden oude zoontje Kamiel ’s morgens naar het kinderdagverblijf. Volgens Koçak was het kindje op dat ogenblik kerngezond.

Selahattin Koçak en Kamiel. Foto: rr

Na de maaltijd werd Kamiel rond 11u, samen met de andere kindjes, te slapen gelegd voor het middagdutje. Koçak zou zijn zoontje rond 13u afhalen. Maar toen een kinderverzorgster Kamiel wilde wekken, bleef het jongetje roerloos in bed liggen. Hij ademde nauwelijks, voelde koud aan en had paars aangelopen lipjes. Even later overleed hij. Uit een autopsie bleek dat het jongetje in zijn eigen braaksel was gestikt.

Er volgde een gerechtelijk onderzoek, maar een schuldige voor de dood van Kamiel werd niet gevonden. “Er is onderzoek verricht naar de omstandigheden van het overlijden, maar niemand werd in verdenking gesteld”, bevestigt parketwoordvoerder Philip Van Tongerloo. Daarom besliste de raadkamer gisteren om de onderzoeksrechter van de zaak te halen. In principe kan de burgerlijke partij wel nog in beroep gaan tegen die beslissing.

Selahattin Koçak wenste gisteren liever niet te reageren. “Omdat de zitting heel wat emoties heeft losgemaakt”, zegt zijn advocaat Ben Crosiers. “En soms blijf je enkel met scherven achter...”, zo postte Koçak zelf nog op Facebook.