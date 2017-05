Of na dit betoog nu zoveel meer mietjes voor het Vlaams Belang zullen stemmen, is twijfelachtig

Het is de omgekeerde wereld. De N-VA doet niets liever dan scherp en provocerend uit de hoek komen, het Vlaams Belang probeert juist de scherpe kanten van zijn verhaal wat af te veilen en breder aanvaardbaar te klinken. Tenminste als voorzitter Tom Van Grieken aan het woord is. Filip Dewinter vertoont minder de ambitie om de schapenvacht aan te trekken – en dat zou ook geen gezicht zijn.

Bij de N-VA speelt het voor de hand liggende electorale motief: de groep kiezers aan de rechterzijde aanspreken. Voor Tom Van Grieken is er een ander doel: het cordon sanitaire doorbreken. Een niet onbegrijpelijk streven, na zoveel jaar roepen vanuit de oppositie. Zwarte Zondag, 24 november 1991, de dag van de doorbraak van de partij, ligt al 26 jaar achter ons. Het oppositiebestaan is niet gemaakt om telkens maar weer door te geven aan de volgende generatie.

Maar je moet als partij ook wervend blijven klinken. In zijn boek Toekomst in eigen handen. Opstand tegen de elites schrijft Tom Van Grieken dat een onafhankelijk Vlaanderen “een Zwitserland aan de Noordzee” moet worden, buiten de Europese Unie en de NAVO.

Vlaanderen als een nieuw Zwitserland? Dat zal vast nog even moeten bezinken bij de bevolking. En wat is er nu weer mis met de NAVO? Het probleem, zegt Van Grieken, is dat Turkije een van de 28 lidstaten is. “En vergeet ook niet dat Saudi-Arabië een bondgenoot is.” Tja.

Voorts heeft hij het over de grootste verliezers van de globalisering: de gewone burgers “en zelfs de migranten van de eerste of tweede generatie die een eigen zaak uit de grond gestampt hebben”. Ook zijn een betere overheidsorganisatie, meer sociale rechtvaardigheid, een genationaliseerde energiesector, strenge regels voor de bankensector en bindende referenda nodig. Omdat we een samenleving van mietjes zijn geworden, pleit Van Grieken zelfs voor een vrijwillige legerdienst. En de rijkswacht moet herrijzen als antiterreurdienst.

De analyse heeft zijn verdiensten, maar of na dit betoog nu zoveel meer mietjes voor het Vlaams Belang zullen stemmen, is twijfelachtig. De bokshandschoenen van weleer waren daarvoor wellicht beter geschikt.

Van Grieken voert terecht aan dat van het zeventigpuntenplan uit 1996 een aantal zaken ingang heeft gevonden. Hun afkeer voor vreemdelingen van toen sluit ook aan bij de stemming nu in volle vluchtelingen- en terreurcrisis. Tegelijk wil hij niet opnieuw even hard provoceren als Dewinter destijds, met voorstellen zoals ‘verplichte terugkeer na vijf maanden werkloosheid’ of ‘een belasting op tewerkstelling van vreemdelingen’. Het Vlaams Belang nieuwe stijl houdt het op zaken als een tijdelijke migratiestop van tien jaar en afschaffing van de dubbele nationaliteit. Puntje 49, het oprichten van een aparte sociale zekerheid voor migranten, behoudt Van Grieken wel. De verschuiving is maar subtiel.