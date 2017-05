Jordaenshuis is echt piazza

Antwerpen - Een aperitief associëren we met relaxen en ontstressen. Dat gevoel wil Campari zelfs met specifieke geuren tot zijn recht laten komen in een authentiek stadspaleis, het beschermde Jordaenshuis.

In Gaspare, de pop-up bar in het Jordaenshuis, kan je de komende twee maanden niet alleen terecht voor een aperitief in een uniek kader, je maakt er ook deel uit van een experiment.

Gaspare, genoemd naar de stichter van Campari, is ingericht in samenwerking met Malaika Brengman, professor marketing en consumentengedrag aan de VUB. Ze toonde al aan dat geur, kleur en muziek een invloed hebben op de smaakbeleving, denk maar aan de invloed van achtergrondmuziek in warenhuizen of het positieve effect van de geur van verse koekjes op het koopgedrag.

Voor Gaspare zocht Campari eerst de sfeer van een typisch Italiaans stadspaleis, een piazza, en vond dat in het beschermde Jordaenshuis.

De prof hielp bij de inrichting ervan. “Die inrichting moest sporen met wat men denkt bij een aperitief. Mensen hebben het dan over ‘vrienden, hapjes, zon, geen stress’.”

Omdat alle zintuigen een impact hebben op de smaakbeleving, kan je zelf de test doen in het Jordaenshuis. De Campari-Tonic zou het beste smaken op het binnenplein, in een heldere omgeving, met gladde stoelen, een beetje groen en lichte jazz. “De Negroni (Campari, gin, rode vermouth, red.) drink je het best binnen in het salon of in de bibliotheek, waar chesterfield-zetels staan, donkere meubels en dito lambrisering. De geur van hout en leer passen hier best bij”, overtuigt de professor.

Hoe dan ook, is dit experiment een fijne oefening die aan het denken en praten zet. Het is bovendien een goed excuus om te genieten van dit exclusieve kader.

Gaspare, Reyndersstraat 6, elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 16u tot 22u. www.piazzagaspare.be.