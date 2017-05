Op zoek naar ‘afgedankte’ kippen

Herentals - Het schepencollege gaat onderzoeken of er in Herentals en omgeving legbatterijen zijn die hun ‘afgedankte’ en uitgelegde kippen willen wegschenken aan de gemeente.

Gemeenteraadslid Koen Laureys (N-VA) had eerder voorgesteld dat de gemeente ‘afgedankte’ kippen uit legbatterijen aan de inwoners die daarvoor interesse hebben zpu schenken: “Zo wordt ook ingezet op dierenwelzijn.”

Laureys haalde de mosterd in Lille, waar elke Lillenaar die dat wenst één of twee kippen krijgt van de gemeente. Op amper een week tijd tekenden meer dan 750 gezinnen in op de actie en werden 1.500 kippen weggegeven. “Kippen verwerken tuin- en keukenafval. Ik houd er zelf al jaren en hoef sindsdien geen gft-bak meer buiten te zetten. In plaats van een stinkende gft-bak krijgt ons gezin lekkere eitjes in ruil”, aldus Laureys.