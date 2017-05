Mourinho blij met terugkeer van sterkhouders bij United voor halve finale

Manchester United kan donderdag in de heenmatch van de halve finales van de Europa League tegen Celta de Vigo opnieuw rekenen op Paul Pogba, Phil Jones en Chris Smalling. Dat heeft United-coach José Mourinho woensdag gezegd.

“De Europa League wint voor ons alleen maar aan belang”, vertelde de Portugees, “en daarom is het fijn dat drie spelers uit blessure terugkeren. Dan hebben we meer opties. We hebben dit seizoen al veel geblesseerden geteld, waardoor sommige spelers al heel wat minuten in de benen hebben. Dat betaalden we cash tegen frissere ploegen.”

ManU kan voor de match in Spanje niet rekenen op verdedigers Marcos Rojo en Luke Shaw, beiden out. Ook Zlatan Ibrahimovic komt zoals geweten dit seizoen niet meer in actie. De Zweedse vedette revalideert momenteel van een operatie aan zijn rechterknie. Eric Bailly en Juan Mata zijn dan weer wel beschikbaar.

In de andere halve finale strijden Ajax en Lyon om een finaleticket. De Amsterdammers wonnen woensdag de heenmatch in eigen huis met 4-1.