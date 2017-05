Krijtlijnen verkaveling Wuytsbergen goedgekeurd

Herentals - De gemeenteraad keurde de structuurschets voor het gebied Wuytsbergen/Ekelen goed. Daarmee legt de raad de krijtlijnen vast waarbinnen de diverse verkavelingen daar moeten gebeuren.

De verkaveling van Wuytsbergen-Ekelen is grootschalig: er komen in twee fases 600 nieuwe woningen en in een derde fase komen er daar misschien nog eens 300 bij. De stad wil, in overeenstemming met de eigenaars, het behoud van deel van de groene long van het Poederkot realiseren door er minder ruimteverslindend te bouwen. Dat moet het behoud van waardevolle groene ruimte garanderen, die vervolgens wordt opengesteld voor bewoners en publiek. De stad beseft ook dat de succesvolle aanpak staat of valt met de mobiliteitsproblemen.

Alle partijen keurden de aanpak goed, op Groen na. Raadslid Peter Verpoorten noemt de plannen “overdreven optimistisch” en vindt het veel beter de bouwgrond van het Poederkot te onteigenen en de eigenaars te vergoeden. Omdat Verpoorten zich wellicht realiseert dat zulks het failliet van de stad zou betekenen, vindt hij dat het Vlaamse gewest daarvoor maar moet opdraaien. Burgemeester Jan Bertels (sp.a) wenst hem “veel succes”.

Niet juridisch afdwingbaar

Bertels geeft wel toe dat de afspraken die met de projectontwikkelaars in de Wuytsbergen/Ekelen gemaakt zijn, niet juridische afdwingbaar zijn. “Maar wij gaan niks goedkeuren dat daar haaks op staat.” De stad belooft de bewoners “maximale participatie en absolutie openheid” in het verkavelingsdossier.