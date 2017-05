Jan Degeest (60) schrijft rockopera over Groote Oorlog

Boechout - Boechoutenaar Jan 'The Happy Uncle' Degeest schrijft al gans zijn leven liedjes. Met The Great War brengt hij zijn eerste rockopera uit. "Noem het vooral geen musical", benadrukt de 60-jarige rocker. "Dit is pure rock and roll."

Met een collectie van meer dan 100 eigen nummers, tientallen optredens met bekende Boechoutse muzikanten, jarenlang spelen in de band van zijn broer Dirk 'Romeo Spinelli' Degeest en het uitbrengen van een 5-tal albums kan Jan Degeest best een indrukwekkend palmares voorleggen. Ondanks dit mooie muzikale parcours bleef de Boechoutse muzikant steeds onder de muzikale radar. "Gefrustreerd ben ik niet", stelt hij. Al kan hij niet ontkennen dat het uitblijven van het grote succes toch een beetje aan hem knaagt.

Misschien krijgt Degeest met zijn nieuw album 'The Great War', wel de erkenning die hij verdient. "Muzikale inspiratie voor dit album vond ik bij bands als The Kinks, The Pretty Things en The Who die in de jaren 60 en 70 de eerste rockopera's uitbrachten." Tekstueel leidde een bezoek aan de Westhoek hem naar dit thema. "Pure waanzin wat zich hier heeft afgespeeld."

Onder zijn artiestennaam 'The Happy Uncle' bracht Jan Degeest reeds enkele albums uit. "De meeste daarvan zijn te koop in platenzaak FatCat in Antwerpen. Ook 'The Great War' zal er vanaf september in de winkel liggen. Maar wie een exemplaar wil, kan me steeds bellen." Of 'The Great War' alsnog de doorbraak kan forceren, kan niemand voorspellen. "Ik heb er alleszins mijn hart en ziel in gelegd', besluit een tevreden 'Nonkel'.

info en boekingen: Jan Degeest 0486 80 06 19