Lopen doorheen parken, straten en gebouwen tijdens E!Trail

Edegem - Atletiek Belgica Edegem Sport (ABES) en het gemeentebestuur organiseren op zondag 11 juni een tweede editie van de E!Trail. “Als Antwerpen, Brugge en Gent een Urban Trail hebben, dan kunnen wij hier in Edegem toch niet achterblijven”, knipoogt burgemeester Koen Metsu (N-VA).

“Met de E!Trail willen we ­sportievelingen vanaf 12 jaar een tien kilometer lang parcours aanbieden doorheen parken, straten en gebouwen in Edegem”, vertellen Hugo Dielen (40) en Michel ­Depril (65) van atletiekvereniging ABES. De editie van vorig jaar was met ruim 220 deelnemers een gigantisch succes. “Daarom leek het ons een prima idee om dit unieke evenement weer te organiseren.”

Liepen de deelnemers vorig jaar nog via een centrale as van noord naar zuid, dan ligt de focus dit jaar op de westelijke zone van Edegem. "We lopen onder andere door de Sint-Antoniuskerk, het Zwaluwnest, Hotel Ter Elst, ­David Lloyd Wellness, de sportclubs TC Ter Linden en TC Ter ­Eiken, sporthal Kattenbroek, golfclub Drie Eycken, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Tuincentrum Claes en ­Theater Cartouche", zegt Edegems sportdiensthoofd Bart Van ­Heddegem.

Vooral de doortocht in het UZA wordt een unieke belevenis. Ook de passage in de Sint-Antoniuskerk belooft iets speciaals te worden. “We lopen effectief door de kerk”, benadrukt Metsu. “Maar we zullen dat wel doen na de viering.”

Start en aankomst vinden plaats op het Gemeenteplein. “We vertrekken in blokken”, legt de schepen uit. “Na een gezamenlijke opwarming van een kwartier, vertrekken we gefaseerd om 10u. Tijdens het evenement worden er geen straten afgezet. Er zal wel politiebegeleiding zijn.”

Inschrijven voor de E!Trail kan tot 4 juni via www.abes-edegem.be