PSG en AS Roma openen International Champions Cup , ook eerste clasico op Amerikaanse bodem

Paris Saint-Germain en AS Roma spelen op 19 juli in het Amerikaanse Detroit de openingswedstrijd van de International Champions Cup. Dat hebben de organisatoren woensdag bekendgemaakt. Aan het vriendschappelijke toernooi nemen acht Europese topteams deel.

Naast PSG, dat de twee voorgaande edities won, en AS Roma zullen ook Tottenham, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Manchester City en Manchester United present tekenen. Het toernooi, dat bestaat sinds 2013, zal dit jaar plaatsvinden van 19 tot 30 juli.

De Amerikaanse voetbalfans kunnen in het bijzonder uitkijken naar 29 juli, wanneer in het Hard Rock Stadium in Miami de allereerste clasico tussen Real Madrid en Barcelona op Noord-Amerikaanse bodem op het programma staat.

De kalender van de International Champions Cup 2017:

19 juli: Paris SG - AS Roma 20 juli: Manchester United - Manchester City 22 juli: FC Barcelona - Juventus 22 juli: Paris SG - Tottenham 23 juli: Real Madrid - Manchester United 25 juli: AS Roma - Tottenham 26 juli: FC Barcelona - Manchester United 26 juli: Paris SG - Juventus 26 juli: Real Madrid - Manchester City 29 juli: Manchester City - Tottenham 29 juli: Real Madrid - FC Barcelona 30 juli: Juventus - AS Roma.