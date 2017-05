Slachtoffer treinramp in Wetteren mag na vier jaar nog altijd niet gecremeerd worden

Willy Van Poucke, dodelijke slachtoffer van de treinramp in Wetteren, ligt exact vier jaar na het drama nog altijd in een anoniem graf op het kerkhof van Wetteren. “Het was zijn wens om gecremeerd te worden maar we wachten we nog altijd want het lichaam is nog niet vrijgegeven”, zegt zijn schoonzoon Pascal.

Het is donderdag exact vier jaar geleden dat een goederentrein ontspoorde in Wetteren. Wellicht reed de trein te snel. In enkele wagons zat het levensgevaarlijke acrylnitryl. Er volgde een explosie en een gigantische brand. Het giftige goedje kwam in het grondwater en in het rioleringsstelsel terecht. Gevolg: honderden gezinnen moesten geëvacueerd worden en verbleven dagenlang in opvangcentra.

De ramp kostte het leven aan één buurtbewoner; Willy Van Poucke en zijn hondje werden dood teruggevonden in zijn woning aan de Scheldekaai. Zij overleden ’s namiddags nadat ze giftige dampen uit de riolering zouden hebben ingeademd. De enige verantwoordelijke, de machinist van de verongelukte trein, is bij de ramp overleden. Toch blijft de zaak aanslepen. Tot grote frustratie van de dochter en schoonzoon van Van Poucke.

Nu, na vier jaar onderzoek, is het dossier nog altijd niet afgesloten omdat er bijkomende onderzoeksdaden zijn gevraagd. En dus kan de onderzoeksrechter het lichaam nog niet vrijgeven voor crematie.

“Het was mijn schoonvader zijn wens om gecremeerd te worden”, zegt Pascal Remmery. “Maar het lichaam is nog steeds niet vrijgegeven en ligt in een anoniem graf met een kruisje in Wetteren. Hoe lang nog, weten we niet. Wij vernemen van niemand nog iets en dat is vooral erg frustrerend.”