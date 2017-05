Schutter maakt één dode bij schietpartij in hogeschool en stapt uit leven

Een schutter heeft woensdag één persoon doodgeschoten op een hogeschool in Irving (Dallas, Texas). Daarna heeft hij zichzelf doodgeschoten.

Er brak woensdag enorme paniek uit in het North Lake College. Een schutter had het schoolgebouw betreden en was beginnen te schieten. Daarbij viel één dode, waarna hij ook zichzelf doodschoot.

Intussen was de politie in groten getale ter plaatse gekomen. De school werd onder “lockdown” geplaatst, wat betekent dat iedereen op de campus zich moest verschuilen in de meest nabije ruimte.

Na ruim een uur werd het gebouw doorzocht door de politie en werden de twee lichamen aangetroffen. Duidelijkheid over de identiteit of het motief van de dader is er nog niet.