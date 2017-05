Schepen vrijgesproken van belangenvermenging: “Mentaal ben ik door een hel gegaan”

Mechelen - Bart De Nijn (N-VA), voormalig provinciaal gedeputeerde en ex-schepen van Openbare Werken in Mechelen, is door het Antwerpse hof van beroep vrijgesproken van belangenvermenging. In eerste aanleg had hij nog een jaar cel met uitstel gekregen. De Nijn, die door de heisa ontslag nam als schepen, hoopt nu dat een terugkeer mogelijk is.

“Mijn geloof in het gerecht is opnieuw hersteld”, zegt een zichtbaar opgeluchte Bart De Nijn na afloop van de zitting in het Antwerpse hof van beroep. “Na mijn veroordeling in eerste aanleg ben ik mentaal ...