Meer faillissementen in arrondissement Mechelen: Unizo nuanceert

Mechelen - Het arrondissement Mechelen scoorde in de eerste vier maanden van dit jaar slecht wat betreft het aantal faillissementen. Uit de recentste cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat in de regio al 89 bedrijven op de fles gingen, tegenover 59 in dezelfde periode vorig jaar. “Anderzijds merken we ook dat de economie net aanzwengelt en er meer starters zijn”, nuanceert Unizo Antwerpen.

De toename van het aantal faillissementen in de regio speelt zich vooral af in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de transportsector. De cijfers voor de eerste kwartaal van het jaar waren al niet lovend, ook in april presteerde het arrondissement het minst goed van de hele provincie. “Dat er fluctuaties zijn in het aantal faillissementen per provincie, is op zich zeker niet abnormaal”, vertelt Sofi Van Ussel van Unizo Antwerpen. “Uiteraard betreuren wij de cijfers wel, en moet de situatie nauwgezet opgevolgd worden. Anderzijds willen we ook meegeven dat de economie net aanzwengelt en dat het aantal starters toeneemt. Uiteindelijk gaat het om het netto aantal ondernemingen dat aan het einde van de rit overblijft, wanneer de starters naast het aantal gefailleerde ondernemers worden gelegd.” Naar jaarlijkse gewoonte presenteert Unizo op 17 mei de Startersatlas, waarin alle interessante statistieken rond startende ondernemers worden gebundeld.

Te veel horecazaken



In de zomer van 2016 openden Freddy Ruyssinck en Anik Van Nimmen de piano-, wijn- en whiskybar Mechels Lof op de Korenmarkt in Mechelen. Met hun initiatief hoopten ze het plein te doen opleven, maar na minder dan een jaar bleek die opdracht te moeilijk. De ervaren uitbaters, die in het verleden ook al zaken in Booischot (Heist-op-den-Berg) en Westmeerbeek (Hulshout) runden, beslisten uiteindelijk zelf om er een punt achter te zetten. “Jammer genoeg zijn we er niet in geslaagd om van de Korenmarkt meer dan een doorgang naar het centrum te maken”, vertelt Ruyssinck. “Het bleef gewoon te kalm in de zaak. Het aantal bezoekers in de stad lijkt terug te lopen. Daarnaast is er volgens mij gewoon te veel horeca in Mechelen. Tot slot heeft ook de invoering van de witte kassa zeker een invloed gehad op de sector in het algemeen.”