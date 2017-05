Oudste bakkerij in Bergstraat te koop na plots overlijden zaakvoerster

Heist-op-den-Berg - Het bord van het immobiliënkantoor aan de gevel liegt er niet om: na ruim een halve eeuw verdwijnt bakkerij Monty uit de Bergstraat. Zaakvoerder Ludo Bellens (64) besloot om een punt achter de zaak te zetten na het plotse overlijden van zijn echtgenote Arlette Van Asten eind vorig jaar.

In 1963 openden de ouders van Ludo Bellens de bakkerij in het voormalige dokterspand in de Bergstraat. Na de Tweede Wereldoorlog begonnen ze al met een zaak aan de andere kant van de winkelstraat. Bellens werd geboren in een echte bakkersfamilie, want ook zijn oom en tante hadden bakkerijen in Heist-centrum, allemaal op een boogscheut van elkaar.

In 1980 nam Bellens samen met zijn echtgenote Arlette van Asten de zaak over van zijn ouders. Maar toen Van Asten op 20 december van vorig jaar geheel onverwacht overleed, viel de hemel plots op zijn hoofd. "We waren in feite al wat aan het afbouwen, maar nu is alles geforceerd verlopen", mijmert Bellens. "Een dag voor haar overlijden, hadden we pas ons koffiehuis gesloten dat aanpaalt aan de bakkerij." Voor trouwe klanten was Van Asten het gezicht van de zaak. "Dag en nacht was ze hier in de weer. Ze heeft harder gewerkt dan ik ooit heb gedaan", zegt Bellens. "Als ik begon te bakken, stond ze al mee op, maar daarna werkte ze wel nog een hele dag door."

Ondertussen werd al een potentiële koper gevonden voor het pand, dat wordt verkocht door Immo Delestré uit Ninove. Geïnteresseerden kunnen via het kantoor nog bijkomende informatie inwinnen.

