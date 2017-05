Cipier zelf in de cel voor drugshandel, oplichting en schriftvervalsing

Ravels / Turnhout - Bezorgde cipier Gert B. (34) uit Ravels alleen Chinees eten in de gevangenis aan topcrimineel Jeroen van den Elshout (36) uit Poppel? Of is er meer aan de hand. De man wordt verdacht van drugshandel in vereniging.

De speurders keerden vorige week de villa van Jeroen van den Elshout in het Paardenwiel in Poppel (Ravels) binnenstebuiten. Dat was op het eerste gezicht opmerkelijk, want de topcrimineel werd begin april uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Amerikanen verdenken hem betrokken te zijn bij plannen voor de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne van Zuid-Amerika naar Nederland.

Diezelfde dag gingen de speurders ook langs bij Gert B., een cipier in de gevangenis van Turnhout. Bij de huiszoeking gedroeg hij zich agressief en werd hij aangehouden.

De raadkamer besliste dinsdag dat Gert B. nog minstens een maand in de cel blijft. Om niet met zijn (ex-)collega’s te worden geconfronteerd, zit hij opgesloten in de gevangenis van Hasselt. “De man wordt verdacht van drugshandel in vereniging, oplichting en valsheid in geschrifte”, zegt ­Inge Delissen van het parket in Turnhout.

De bal ging aan het rollen nadat enkele dagen voor de uitlevering een gsm werd aangetroffen in de cel van Van den Elshout. Op het apparaat stond een foto van Gert B. bij de villa van de topcrimineel. Hij had een pakje vast. Drugs?

“Jeroen had me in de kerstperiode gevraagd vier pakjes bij de Chinees te gaan halen”, vertelt Samantha H. (35), de Venezolaanse vriendin van Van den Elshout. “Omdat ik niemand vertrouw, had ik het eten voor de deur gezet. Zodra de persoon was gepasseerd, heb ik een foto van het bewakingssysteem geplukt en naar Jeroen gestuurd. Hij beschikte in de cel illegaal over een gsm.”