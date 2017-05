Antwerpse werkgevers wisselen tips uit over slimme mobiliteit

Antwerpen - In het voormalige Klooster van de Grauwzusters van de Universiteit Antwerpen zijn woensdag enkele tientallen Antwerpse werkgevers samengekomen om ervaringen en tips uit te wisselen rond slimme mobiliteit in de ruime Antwerpse regio. Het ging om de eerste door de stad Antwerpen georganiseerde “CEO-bijeenkomst” in het kader van Slim Naar Antwerpen, het project dat de hinder van de vele lopende en geplande werkzaamheden rond Antwerpen wil beperken door zo veel mogelijk (vracht)wagens uit de spits te halen.

Het Antwerpse stadsbestuur wil zoveel mogelijk mensen overtuigen om aan ‘spitsmijden’ te doen door voor alternatieve vervoersmiddelen te kiezen, te carpoolen of verplaatsingen te vermijden door bijvoorbeeld aan thuiswerk te doen. “Het is de taak van de overheid om die alternatieven te voorzien, maar ook om mensen ervan bewust te maken en ze ertoe te verleiden, onder meer door middel van digitale toepassingen”, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “We zouden 20 tot 30.000 wagens uit de spits moeten halen. Dan kom je al snel bij grote werkgevers terecht om grote groepen mensen tegelijkertijd te kunnen aanspreken.”

Negentien werkgevers zoals het Havenbedrijf, de Karel de Grote Hogeschool en de Antwerpse brandweer die in totaal goed zijn voor 22.5000 werknemers, tekenden woensdag alvast een samenwerkingsakkoord om verder mee te werken aan Slim Naar Antwerpen. “Het fietsgedrag van onze medewerkers is al aanzienlijk, maar waar nog veel ruimte voor groei is, zijn de medewerkers die tussen 7,5 en 15 kilometer van het werk wonen”, zegt UA-rector Herman Van Goethem, een van de deelnemende werkgevers. “Zij kunnen immers overtuigd worden om de elektrische fiets te nemen.”

Werkgevers die interesse hebben in advies op maat, kunnen nog steeds aansluiten bij Slim Naar Antwerpen. Ze kunnen onder meer een mobiliteitsscan verkrijgen en begeleiding bij het opstellen van een bedrijfsvervoersplan.